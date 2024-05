Sorpreso a smontare parti in metallo da un autobus

MASCALI (CATANIA) – Un 48enne di Mascali è stato sorpreso dai carabinieri mentre rubava da un autobus per tour turistici le tubazioni del sistemi di scarico, dell’aria condizionata e di raffreddamento. I militari sono intervenuti in via San Giuseppe dopo la segnalazione di un passante su un furto in atto su un autobus parcheggiato sulla strada. Il 48enne è stato trovato rannicchiato nel portabagagli, impegnato a smontare quanto di metallico trovasse a portata di mano.

Il 48enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, aveva con sé un sacchetto con gli attrezzi da “lavoro”, guanti e una pinza. Il titolare della società di trasporto proprietaria del mezzo con sede a Giarre, ha riferito che il giorno precedente l’autobus era stato parcheggiato in strada a causa di un incendio che ne aveva danneggiato la parte posteriore, rendendo poco agevole la rimozione. Il 48enne, che era già riuscito a smontare circa 40 chili di rame e metalli vari dal mezzo, per un valore di circa 1.000 euro, è stato arrestato.