Come la banda del buco tenta il colpo al ristorante

CATANIA – Gli agenti delle volanti hanno arrestato per tentato furto un 30enne, pregiudicato catanese, senza fissa dimora. A seguito di una segnalazione alla sala operativa, i poliziotti sono intervenuti in un ristorante di piazza Federico di Svevia, dove l’uomo stava asportando della merce.

Gli agenti lo hanno bloccato dopo che aveva creato un’apertura nel locale cucina, bucando la rete posta nella parte superiore della porta d’accesso, per poi rubare diversa merce per un valore commerciale di circa 1200 euro.

Dalla perquisizione effettuata, è emerso che l’uomo fosse in possesso di alcuni arnesi utili allo scasso, prontamente sequestrati dai poliziotti. È stato pertanto arrestato per tentato furto e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alternate e grimaldelli.