Catania: slot machine nell’associazione culturale

CATANIA – Controlli della polizia di Catania per reprimere il fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine. In una associazione culturale nel quartiere San Cristoforo, gli agenti hanno trovato, installati e funzionanti, 7 apparecchi elettronici da gioco vietati, che visualizzavano il gioco del poker e delle slot machine. Gli apparecchi sono stati sequestrati e nei confronti della presidente, una 56enne catanese, sono state elevate 14 multe per illecito amministrativo per un ammontare di 77 mila euro. E’ stata anche denunciata per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.