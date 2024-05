CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due ventenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due giovani sono stati fermati a bordo di un’auto per un controllo in via del Principe. Dentro una busta di plastica sono stati trovati dosi di marijuana e cocaina. Addosso a entrambi trovata altra marijuana. In casa di uno dei, sempre in via del Principe, è stata trovata una pistola con matricola abrasa, presumibilmente modificata e priva di tappo rosso, una cartuccia, altra marijuana e cocaina. I due sono stati posti ai domiciliari.