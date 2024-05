SIRACUSA – I poliziotti di Siracusa hanno denunciato un uomo di 41 anni, pregiudicato, per furto e un altro uomo di 59 anni, per ricettazione. Domenica scorsa, una donna si trovava al mercatino rionale di piazza Santa Lucia quando, nella bancarella gestita dal cinquantanovenne, ha riconosciuto una radio antica che le era stata rubata qualche giorno prima dalla sua abitazione nel comune di Canicattini Bagni. I poliziotti, anche grazie alla visione di alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare anche il ladro, un uomo di 45 anni che, rubata la radio d’antiquariato l’ha ceduta al cinquantenne affinché fosse posta in vendita.