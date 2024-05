Catania: morto Giardina, storico preside a Economia

CATANIA – E’ morto a Catania Emilio Giardina, per oltre due decenni preside della facoltà etnea di Economia. Aveva 91 anni. E’ stato docente di Scienza delle finanze e presidente del Cus Catania, che lo ricorda come “uno dei primi sportivi universitari che contribuirono alla nostra creazione nel 1947, in un periodo di enormi sacrifici post-seconda guerra mondiale. Emilio è stato protagonista insieme ad altri fondatori di una stagione di entusiasmo e passione”. Studioso di finanza pubblica, ha vissuto negli Stati Uniti frequentando la scuola del premio Nobel James Buchanan.