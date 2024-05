Catania: scartano barrette di cioccolato e trovano hashish

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un messinese di 20 anni, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno sorpreso il giovane a bordo di un’auto parcheggiata nella zona del castello Ursino, intento a rovistare in un marsupio appoggiato sul sedile passeggero. All’interno i carabinieri hanno trovato quelli che sembravano due incarti di barrette al cioccolato. Da un esame più attento, però, si sono accorti che al posto del cioccolato c’erano due pezzi di hashish del peso di più di 100 grammi, compressi in modo tale che entrassero nell’incarto. I militari hanno anche trovato, sempre nel marsupio, due dosi di marijuana e una di hashish. Nell’auto, nascosto nel vano per la ruota di scorta, è stato anche trovato un bastone di alluminio lungo più di 50 cm.