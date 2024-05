Arraffano champagne e superalcolici: ripresi in diretta dalle telecamere del bar

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – Fallisce il raid in un bar-ristorante sulla via Nazionale, nella frazione Piano Tavola di Camporotondo Etneo: i carabinieri hanno arrestato in flagranza per furto aggravato uno dei due ladri, un catanese di 22 anni pregiudicato. Poco dopo la mezzanotte, in due si sono introdotti nell’esercizio commerciale per rubare champagne e superalcolici, ignari che il sistema di videosorveglianza li stesse riprendendo e trasmettendo, in diretta, le loro immagini ai vigilantes. Gli addetti dell’istituto di vigilanza hanno, quindi, avvertito i carabinieri e, nel giro di pochi minuti, una pattuglia ha raggiunto il locale sulla via Nazionale.



I militari hanno trovato la porta di un ripostiglio chiusa a chiave dall’interno, hanno forzato la serratura e dentro hanno scovato il 22enne che tentava di nascondersi. La visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, oltre che a immortalare i due ladri mentre afferravano le bottiglie, ha permesso di capire che il complice del ragazzo bloccato era fuggito un attimo prima dell’arrivo dei militari. Vicino al bar-ristorante è stato ritrovato anche lo scooter a bordo del quale i due avevano raggiunto Piano Tavola. Le chiavi erano nelle tasche dell’arrestato. Per il 22enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.