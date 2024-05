Pusher in fuga sui tetti in via Capo Passero

CATANIA – I poliziotti catanesi hanno arrestato un 18enne con precedenti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti hanno notato il giovane, con atteggiamento sospetto, in via Capo Passero mentre entrava in un palazzo. Hanno tentato di inseguirlo mentre abilmente, passando tra i tetti, era tornato sulla strada uscendo da uno stabile vicino. Tuttavia i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Il 18enne aveva con sé 60 dosi di cocaina, una radiolina walkie talkie e 695 euro in contanti. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.