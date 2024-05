PALERMO – Un centinaio di dipendenti dell’Ast, l’azienda siciliana trasporti, ha organizzato un sit-in davanti a palazzo dei Normanni. I lavoratori chiedono la ricapitalizzazione dell’azienda, l’approvazione del piano industriale e certezze per il futuro dei posti di lavoro. I vertici dell’Ast stanno partecipando a una riunione, in quarta commissione dell’Ars, con gli assessori all’Economia e per le Infrastrutture, Marco Falcone e Alessandro Aricò, con all’ordine del giorno la riorganizzazione e le prospettive future dell’Ast.