Preso pusher girovago per le piazze catanesi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 26enne straniero, residente nel quartiere Angeli Custodi, per detenzione e spaccio di droga. Il giovane operava tra le vie del centro della città, in particolar modo in zona Castello Ursino, dove, tra una telefonata e l’altra al suo cellulare, avvicinava passanti e cedeva loro piccole confezioni di plastica, ricevendo in cambio soldi. Ciclicamente, il ragazzo si allontanava da piazza Federico di Svevia per raggiungere, a piedi, i vicoletti nei pressi di piazza Stesicoro, per poi ritornare, dopo qualche minuto, nella sua zona di spaccio.

I carabinieri hanno fatto scattare il blitz quando il 26enne stava rientrando da piazza Stesicoro, certi che si fosse già rifornito di droga. Lo spacciatore, appena si è visto circondato dai militari ha tentato invano di fuggire. Il pusher bloccato aveva nel giubbotto Mdma (ecstasy) in pietra, ketamina, sempre in pietra, e una bustina di marijuana. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.