Colpito con stampelle durante lite per parcheggio

MISILMERI (PALERMO) – E’ stato colpito con calci e pugni e anche con una stampella e mandato in ospedale in gravi condizioni per una rissa scoppiata per un parcheggio. Due fratelli marocchini di 32 e 25 anni residenti a Villabate hanno picchiato un romeno di 29 anni a Misilmeri in piazza Comitato. I due giovani fratelli si sono avvicinati alla vittima contestando il modo in cui aveva parcheggiato l’auto nei pressi della banca. Secondo i due aggressori avrebbe intralciato il loro passaggio. La lite è degenerata nel giro di pochi minuti, i due hanno cominciato a colpirlo al volto e alle gambe, utilizzando anche delle stampelle. Il venticinquenne, sanguinante, è riuscito con fatica ad allontanarsi e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri di Misilmeri, raccontando ai militari ciò che era appena successo. I due aggressori sono stati identificati e arrestati per lesioni. La vittima è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118.