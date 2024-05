“Piazza delle Universiadi un’enorme pattumiera”

Piazza delle Universiadi a Catania va ripulito e protetto dagli incivili e dai vandali. Il presidente del II municipio di Catania Claudio Carnazza lancia un appello al quartiere di Picanello per impedire che l’area a pochi passi dal Campo Scuola resti ancora una enorme pattumiera. “Chiediamo l’istallazione di un impianto di videosorveglianza per contrastare l’abbandono di rifiuti soprattutto in via Antonino Cagnone, dove si trova una grande cabina del metano, e in via Licciardi, proprio all’ingresso del deposito sotterraneo di pertinenza della protezione civile – dice il presidente Carnazza -. Chiediamo inoltre il ripristino, la pulizia e il rimpiazzo delle caditoie mancanti lungo il perimetro del piazza delle Universiadi oltre all’adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica (che ancora oggi risulta essere di tipo a lampada alogena forse unico superstite in tutto il territorio comunale) con quello di tipo a Led”.

E’ necessario rendere l’area accessibile ai bambini e alle famiglie del quartiere eliminando le condizioni di totale incuria e degrado. L’elenco degli interventi in piazza delle Universiadi è lungo e articolato e prevede pure la messa in sicurezza dei lucernari con la costituzione di nuove lastre. “Parliamo di una struttura dalle grandi potenzialità su cui crediamo tanto – afferma il consigliere del II municipio, Diego Monasteri – oggi è una ferita nel cuore di Picanello che vogliamo rimarginare una volta per tutte con la collaborazione della parte sana del quartiere”.

