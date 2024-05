Palestina, ai Benedettini stop alle lezioni

CATANIA – Anche gli studenti catanesi annunciano uno sciopero dalle lezioni universitarie al monastero dei benedettini per solidarietà alla Palestina. I ragazzi si riuniranno domani mattina alle 9 nel cortile, nel giorno in cui si ricorda la Nakba, l’esodo palestinese del 1948; alle 11 è prevista un’assemblea anche con i docenti per decidere come organizzare le proteste, in parallelo alle mobilitazioni che stanno proseguendo in tutto il mondo e che continuano a crescere e negli atenei italiani. “L’obiettivo – dicono gli studenti – è quello di tagliare le collaborazioni con Israele e prendere posizione in solidarietà al popolo palestinese”.