Catania: noleggia la macchina e sparisce

CATANIA – Un 54enne è stato denunciato a Catania per appropriazione indebita di una macchina presa a noleggio per lungo termine. Dopo aver stipulato un contratto con una nota società e aver ritirato l’auto ha fatto perdere le proprie tracce, non corrispondendo il canone mensile e non riconsegnando il mezzo. I numerosi tentativi della ditta sono stati vani, in quanto si è reso irreperibile. Ricevuta la denuncia i poliziotti si sono messi alla ricerca del noleggiatore, riuscendo in breve tempo a trovare l’auto, regolarmente parcheggiata in via Vitaliti.