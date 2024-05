Ospitalità catanese: per i turisti l’auto arieggiata

Benvenuti a Catania. Due turisti stranieri hanno sperimentato in questi giorni il lato oscuro dell’ospitalità etnea, ritrovandosi con una macchina un po’ “incompleta”. L’avevano presa a noleggio per un giro della zona, ma dopo averla parcheggiata se la sono vista davanti senza lo sportello anteriore sinistro, quello del guidatore. Un evento, quello del furto dei pezzi delle auto, piuttosto comune in città. Capita spesso infatti che le macchine vengano cannibalizzate, laddove non spariscono del tutto. I due turisti non si sono persi d’animo: hanno scattato qualche foto e con l’auto “arieggiata” (tutto sommato non un dettaglio così sgradevole in queste giornate) si sono presentati al noleggiatore per la consegna.