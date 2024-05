Un sabato al mercatino delle pulci: ma è abusivo

CATANIA – Sabato mattina in via San Giuseppe La Rena, angolo via Forcile, gli agenti della polizia di Catania e personale dell’Asp veterinaria hanno effettuato controlli al mercatino dell’usato, che pur essendo autorizzato per la giornata di domenica, in maniera abusiva si è svolto anche nella giornata del sabato. Alcuni dei rivenditori sono risultati sprovvisti della licenza comunale. Della merce è stata abbandonata in strada all’arrivo delle forze dell’ordine. Diciotto le persone sottoposte a controllo, cinque sono state multate per abusivismo commerciale.