Giallo a Palermo: “Angelo non s’è ammazzato”

PALERMO – Continuano i rilievi della polizia scientifica sulla Range Rover dell’imprenditore Angelo Onorato, trovato morto nel primo pomeriggio di ieri a Palermo, nella bretella parallela all’autostrada Palermo – Mazara del Vallo, in direzione Trapani. La scientifica ha utilizzato anche il luminol per verificare se ci siano tracce di sangue nell’auto oltre a eseguire rilievi per scoprire impronte digitali. La strada in cui Onorato è stato trovato morto è parallela a via Ugo La Malfa, arteria piena di esercizi commerciali, grandi magazzini, uffici, ma è senza abitazioni e numeri civici.

I poliziotti hanno anche vagliato la presenza di telecamere di video sorveglianza lungo la strada. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un delitto. Francesca Donato e la figlia Carolina che pare siano state loro a scoprire il cadavere dell’uomo raggiungendo l’auto, accostata al marciapiede, attraverso il segnale gps del cellulare, sono state convocate negli uffici della squadra mobile per essere sentite dagli investigatori: “Angelo non s’è ammazzato” ha ripetuto più volte l’eurodeputata.

In serata è stato ascoltato dalla polizia un avvocato che potrebbe aver riferito di una lettera che Onorato, del quale era amico, gli avrebbe lasciato. Lo stesso avvocato, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe raccolto le confidenze dell’uomo su problemi economici dovuti a debiti ed a crediti che non riusciva a incassare. Gli inquirenti stanno anche scandagliando la situazione patrimoniale della vittima. Secondo indiscrezioni Onorato attendeva di riscuotere alcuni crediti, fatto che potrebbe far pensare a problemi economici. Ma tutte le ipotesi restano aperte. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un delitto.

