La Sicilia ha tre nuove Bandiere blu

Letojanni e Taormina nel Messinese e Scicli nel Ragusano sono le tre nuove bandiere blu delle nuove assegnate nel 2024 dalla ‘Foundation for environmental education’ ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici. In particolare il centro e il litorale di Letojanni, Mazzeo a Taormina, e Sampieri-Pisciotto a Scicli. Che si vanno ad aggiungere alle 11 riconfermate: nel Messinese Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari e Tusa; nell’Agrigentino Menfi; nel Ragusano Modica, Ispica, Pozzallo, Marina di Ragusa. GUARDA LE FOTO

La cerimonia di premiazione si è svolta in mattinata a Roma nella sede del Cnr alla presenza dei sindaci delle città interessate e del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Sono in totale 236 località rivierasche e 81 approdi turistici che potranno fregiarsi, in questa 38esima edizione, del riconoscimento ‘Bandiera blu 2024’. In totale sono 485 spiagge, che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Nel corso della manifestazione sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa hanno effettuato nell’ambito del Programma nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della salute. Grande rilievo viene dato alla gestione del territorio messa in atto dalle amministrazioni comunali.

Tra gli indicatori considerati ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.

Con un nuovo ingresso, le Marche ricevono 19 Bandiere Blu, mentre scende a 18 la Toscana che perde un Comune. La Sardegna conferma le sue 15 località, anche l’Abruzzo sale a 15 con un nuovo ingresso, il Trentino Alto Adige sale a 12 con due Comuni in più, il Lazio resta a 10. In Emilia Romagna premiate 9 località e riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, e sempre 5 sono i Comuni in Piemonte che ottengono le Bandiere. La Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le sue 2, come il Molise. Sui laghi quest’anno le Bandiere Blu sono 23, con 2 novità.

In totale ci sono 14 nuovi ingressi: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige), Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Quattro i comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).