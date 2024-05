Atalanta U23-Catania: il nostro live

Live con il contributo dei nostri inviati a Bergamo (Angelo Patanè, Marco Carli e Angelo Pandolfo) la lunga giornata del debutto nei playoff dei rossazzurri: tutti gli aggiornamenti.

SETTORE OSPITI: AGGIORNAMENTO. Alle 15.30, a tre ore dal calcio d’inizio della partita, sono 250 i biglietti venduti per il settore ospiti. In totale sono a disposizione 400 tagliandi

CATANIA: IL LUNGO DIGIUNO. Il Catania è a quota zero vittorie esterne nel 2024. L’ultimo successo in trasferta risale al 23 dicembre 2023: 4-0 a Benevento con doppietta di Chiricò (foto Catania Fc Facebook) e reti di Zammarini e Deli. Da allora, i rossazzurri hanno giocato 9 partite lontano dal Massimino in campionato collezionando un solo pari (1-1 a Foggia) e 8 sconfitte, che diventano dieci se si aggiungono i ko in Coppa Italia con Rimini e Padova.



TUTTI I NUMERI DELL’ATALANTA. La stagione dei bergamaschi in cifre. Miglior marcatore il guineano Cissè con 8 gol (6 nella stagione regolare+2 nei playoff).



ARBITRA MASTRODOMENICO. A dirigere la sfida sarà Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, coadiuvato dai guardalinee Gilberto Laghezza di Mestre e Luca Chiavaroli Pescara e dal quarto uomo Domenico Leone di Barletta. VAR: Matteo Gariglio. AVAR: Matteo Guartieri. Un precedente con i rossazzurri, meno di un mese fa: Sorrento-Catania 3-2 (espulso Marsura nel finale).

ARRIVATI A BERGAMO. Noi ci siamo. Adesso 30 chilometri – con (breve) pausa pranzo – per arrivare a Caravaggio.

PROGRAMMA PLAYOFF. Un ripasso in vista della serata. Il programma delle gare di andata del primo turno della fase nazionale.



TIFOSI: PARZIALE DIETROFRONT. Come anticipato ieri a Corner e sul nostro sito e come spiegato in un altro articolo pubblicato in mattinata, resta il divieto di vendita di biglietti per i residenti in Sicilia ma cade quello relativo ai nati a Catania e provincia: 400 i tagliandi a disposizione dei sostenitori rossazzurri. Lo stadio di Caravaggio, omologato per 1.504 posti, non ha un vero settore ospiti: i sostenitori etnei verranno collocati in un settore della tribuna delimitato da un cordone di steward.

STASERA SU TELECOLOR DALLE 19.30 DIRETTA STADIO VERSIONE XL. Il “pre-gara” dei nostri inviati giocato a calcio balilla all’aeroporto di Fiumicino (sì, il volo per Bergamo era con scalo).