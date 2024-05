La Carrarese festeggia, l’Avellino impreca

Un solo gol nell’andata delle semifinali dei playoff di Serie C. A firmarlo è Finotto, che consegna alla Carrarese la vittoria di misura sul Benevento.

Allo stadio dei Marmi, i padroni di casa partono in quarta: il portiere sannita Paleari è protagonista, ma è di Talia, autore di un tiro fuori d’un soffio, l’occasione migliore del primo tempo prima di un miracolo di Bleve che nega il vantaggio a Perlingieri. Nella ripresa Berra salva su Belloni, il Benevento è un po’ alle corde e Paleari effettua due grandi interventi prima di arrendersi a Finotto, bravo a mettere in rete dopo una punizione di Schiavi e una sponda di Imperiale. Panico manca il raddoppio (33′) quindi i sanniti premono nel finale ma il risultato non cambia più.

Al Partenio finisce 0-0 tra l’Avellino, che ha eliminato il Catania, e il Vicenza, capace di superare gli ostacoli Taranto e Padova. Decisamente meglio gli irpini, che attaccano a lungo ma non passano. Dopo le schermaglie iniziali, Patierno fallisce due ottime opportunità (15′ e 32′) e Cionek colpisce una traversa su angolo di D’Ausilio (39′). Il Vicenza, che ha in Delle Monache l’uomo più vivace in avanti, sembra stanco ma conserva lo 0-0. Nella ripresa seconda traversa dei lupi, stavolta centrata dal mancino di Gori (13′). Gli irpini mantengono le redini ma continuano a sbagliare tanto davanti alla porta, come al 40′ quando Confente manca l’uscita e Marconi, a porta vuota, manda la palla sul fondo. Nel recupero per poco non si materializza la beffa per l’Avellino con Ghidotti che spedisce in angolo un colpo di testa di Golemic. Domenica 2 giugno il ritorno a campi invertiti.

AVELLINO-VICENZA 0-0

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti 6; Cionek 6, Rigione 6.5, Frascatore 6; Sgarbi 5.5 (30′ st Marconi sv), Armellino 6.5, Palmiero 6 (37′ st Dall’Oglio sv), D’Ausilio 6.5 (37′ st Rocca sv), Liotti 6.5 (17′ st Ricciardi 6); Gori 5.5 (17′ st Russo 6.5), Patierno 4.5. In panchina: Pane, Pizzella, Tito, Llano, Mulè, Pezzella, De Cristofaro, Lores Varela. Allenatore: Pazienza 6.5

VICENZA (3-4-2-1): Confente 6.5; Cuomo 5.5, Golemic 6.5, Laezza 6 (33′ st Sandon sv); De Col 5.5, Ronaldo 5 (23′ st Rossi 6), Greco 5.5 (41′ st Proia sv), Costa 6; Della Morte 6.5 (23′ st Pellegrini 6), Delle Monache 7 (23′ st Talarico 6); Ferrari 5.5. In panchina: Massolo, Gallo, Fantoni, Lattanzio, Mogentale, Busato, Conzato. Allenatore: Vecchi 6

ARBITRO: Zanotti di Rimini 6.

NOTE: spettatori paganti 9500 di cui 233 ospiti. Ammoniti: Palmiero, Greco, Frascatore, Pazienza (allenatore Avellino). Angoli: 8-1 per l’Avellino. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

CARRARESE-BENEVENTO 1-0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve 7; Coppolaro 6.5, Di Gennaro 6.5, Imperiale 6.5; Grassini 5.5 (1′ st Zanon 6), Zuelli 6.5 (38′ st Capezzi sv), Schiavi 6.5, Cicconi 5.5 (1′ st Belloni 6.5); Panico 6 (42′ st Morosini sv), Palmieri 6 (30′ st Giannetti sv); Finotto 7. In panchina: Tampucci, Mazzini, Illanes, Cerretelli, Della Latta, Capezzi, Di Matteo, Boli, Capello. Allenatore: Calabro 7.

BENEVENTO (3-4-3): Paleari 7; Berra 6, Capellini 6, Viscardi 6; Improta 6, Agazzi 6, Talia 6.5, Simonetti 6; Ciciretti 5.5 (30′ st Ferrante sv), Perlingieri 6.5 (30′ st Starita sv), Lanini 5 (10′ st Ciano 6). In panchina: Giangregorio, Manfredini, Rillo, Benedetti, Masciangelo, Meccariello, Terranova, Kubica, Karic, Carfora, Marotta. Allenatore: Auteri 5.5

ARBITRO: De Angeli di Milano 6.5

RETE: 16′ st Finotto.

NOTE: spettatori circa 4.000, incasso non comunicato, ammoniti Berra, Cicconi, Zuelli, angoli 6-5 per il Benevento, recupero 1′ e 5′.