Moto contro un’auto: muore a 38 anni

PATTI (MESSINA) – Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla strada statale 113 all’altezza del bivio per Valle di Tindari, nel Comune di Patti. A perdere la vita il 38enne Massimo Di Luca che alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia. Nell’impatto il motociclista è stato catapultato sull’asfalto, riportando gravi ferite. Trasportato all’ospedale di Patti, è deceduto poco dopo mentre stava per essere trasferito con l’elisoccorso a Messina. Illeso il conducente dell’auto.