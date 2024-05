Bici falciata: muore dipendente comunale

MODICA (RAGUSA) – Il 58enne Pino La Guardia, dipendente comunale a Scicli, ha perso la vita a Modica lungo la strada statale 149 Ragusana: nel pomeriggio con la bici è stato investito da una Toyota Celica Gt guidata da un 31enne di Modica che procedeva nella stessa direzione. Il ciclista è morto sul colpo. Per molti anni autista dei sindaci di Scicli, lavorava all’ufficio notifiche. Lascia la moglie e due figli. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, compresi gli svincoli autostradali in ingresso e in uscita di “Modica-Pozzallo”.