Catania, i diffidati salgono a 9

Salgono a nove i diffidati del Catania nei playoff. Dopo la partita con l’Avellino, Cicerelli, Monaco e Quaini (foto Catania Fc Facebook) si sono aggiunti alla lista che comprendeva già Celli, Di Carmine, Castellini, Tello, Chiricò e Cianci. Il tecnico Zeoli non avrà comunque squalificati per la gara di ritorno al Partenio, in programma sabato sera alle 20.30. Tra i convocati potrebbe tornare pure Peralta, protagonista di un recupero molto veloce anche se non ancora utilizzabile.

Si è intanto completato il quadro delle gare di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Nella sfida posticipata di 24 ore a causa del maltempo, il Vicenza ha battuto per 2-0 il Padova confermandosi tra le squadre più in forma di questi spareggi. Doppietta del bomber Ferrari, a segno dopo soli dieci minuti con una conclusione mancina sottomisura e in avvio di ripresa raccogliendo un pallone finito sulla traversa su tiro di Talarico. Deludente la prova degli ospiti, che hanno avuto la migliore occasione a 4′ dallo scadere con un palo colpito da Cretella con un rasoterra da fuori area: adesso per superare il turno dovranno vincere in casa con almeno due gol di scarto. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale la vincente di Catania-Avellino.