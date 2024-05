Incidente a Vulcano, soccorso tedesco

I tecnici del soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un turista tedesco di 83 anni, infortunatosi nelle zone sommitali dell’isola di Vulcano. I soccorritori, imbarcati su eliambulanza 118, dalla base dell’ospedale Papardo di Messina hanno raggiunto in volo l’isola e successivamente a piedi il punto dell’incidente, in un’area impervia in vetta al cratere.

L’infortunato, che presentava un sospetto trauma facciale, a seguito di una caduta, è stato immobilizzato e imbarellato dalla squadra di soccorso del CNSAS Sicilia e dai sanitari dell’equipaggio 118, per essere trasportato tramite barella portantina fino alla piazzola d’atterraggio, ed elitrasportato al pronto soccorso del Policlinico di Messina.