Il papa accoglie Meter: ‘Grazie per quello che fate’

CITTÀ DEL VATICANO – “Accolgo con piacere l’associazione Meter, impegnata nel contrasto di ogni forma di abuso sui minori. Grazie, grazie per il vostro impegno! E continuate con coraggio la vostra importante attività”. Papa Francesco alla recita del Regina Caeli ha accolto con slancio in piazza San Pietro i membri dell’associazione guidata dal prete di Avola Fortunato Di Noto, che da tanti anni combatte contro la pedofilia e la pedopornografia, soprattutto online.

Il gruppo si è presentato in Vaticano con magliette, cappellini e striscioni gialli per assistere alla preghiera del papa. Il quale dalla finestra del Palazzo Apostolico ha mandato un messaggio di incoraggiamento e sostegno in occasione della XXVIII Giornata dei bambini vittime della violenza, dello sfruttamento, dell’indifferenza, della pedofilia.