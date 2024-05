Il Catania va in ritiro. I rossazzurri prepareranno il debutto nei playoff, fissato per martedì 14 maggio, allenandosi a Fiuggi, comune laziale a circa 80 chilometri da Roma, da sabato 11 maggio fino a lunedì pomeriggio, quando i convocati si sposteranno in una località nei pressi della sede della gara d’esordio negli spareggi promozione.

L’avversario della squadra di Zeoli, come noto, verrà definito tramite sorteggio, in programma nella mattina di domenica 12 maggio nella sede della Lega Pro, a Firenze, il giorno successivo alla disputa delle partite della seconda fase del girone (Triestina-Giana Erminio, Atalanta U23-Legnago, Perugia-Rimini, Pescara-Juventus Next Gen, Casertana-Audace Cerignola e Taranto-Picerno: gara secca l’11 maggio).

Nel primo turno della fase nazionale il Catania sarà testa di serie insieme alle tre terze classificate al termine della stagione regolare (Vicenza, Carrarese e Benevento) e alla migliore classificata tra le 6 vincitrici dei playoff del girone. Gli etnei giocheranno in trasferta l’andata, il 14 maggio, e in casa il ritorno, sabato 18 maggio.

Prima di partire, Rapisarda e compagni si concederanno ai tifosi con un allenamento a porte aperte, giovedì alle 17 al Massimino. I sostenitori rossazzurri potranno assistere alla seduta dalla tribuna B: se le condizioni meteorologiche dovessero rivelarsi proibitive, la tribuna B resterebbe chiusa e sarebbe consentito agli spettatori l’accesso alla tribuna A. In entrambi i casi, ingresso libero fino alla capienza omologata e porte aperte dalle ore 16.30. L’opzione definitiva relativa al settore aperto sarà comunicata attraverso il sito, l’app CataniaFC e le pagine social ufficiali.

Alla vigilia della partenza, venerdì alle 12.45, in sala stampa al Massimino, è invece previsto l’incontro con i giornalisti del tecnico Zeoli.