CATANIA – Sarà presentato domani alle 17 al Palazzo della Cultura di Catania il libro “Al di là del muro – Storie e leggende del volley azzurro” scritto dal giornalista etneo Maurizio Nicita. Assieme all’autore presenterà il volume Fabio Tracuzzi, esperto comunicatore, e il ct della Nazionale del 1978 vice campione del Mondo, Carmelo Pittera. È previsto un intervento video di Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico azzurro, che è in ritiro con la squadra in vista delle Olimpiadi di Parigi. Saranno presenti anche alcuni campioni della pallavolo catanese ed ex azzurri: le sorelle Donatella e Tiziana Pizzo, Tony Alessandro, Massimo Castagna, Nello Greco e il tecnico Niky Lo Bianco, vice di Pittera in Nazionale. Il libro racconta le imprese leggendarie di De Giorgi e dei suoi compagni di prima e degli allievi di poi. E di Lo Bianco, Togut, Zorzi, Michieletto, Piccinini, Sylla, attraversando la storia anche del nostro Paese. Il libro è stato appena proclamato finalista al premio letterario Bancarella Sport.