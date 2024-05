Il Catania pesca l’Avellino. La formazione di Zeoli sfiderà gli irpini nel secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

Si tratta dell’unica squadra tra le prime 8 classificate nel girone C a non essere stata battuta dai rossazzurri nel corso della stagione regolare: entrambi i precedenti sono favorevoli agli uomini allenati da Pazienza (2-0 al Massimino, 5-2 al Partenio).

Fedele al 3-5-2, l’Avellino ha chiuso bene la stagione perdendo due sole partita nelle ultime 13 e vincendone 7. Occhio al bomber Patierno, capocannoniere del girone con 20 gol insieme con Murano.

La gara di andata si giocherà martedì sera al Massimino, il ritorno sabato sera in trasferta. Non essendo testa di serie, per superare il turno il Catania dovrà vincere almeno una delle due partite e non perdere l’altra o, in caso di sconfitta, fare in modo che la differenza reti complessiva sia favorevole (esempio: successo per 2-0 e sconfitta per 0-1). Con due pareggi gli etnei sarebbero eliminati.

Questi gli altri accoppiamenti: Juventus Next Gen-Carrarese, Benevento-Torres e Vicenza-Padova.

Il sorteggio ha anche definito un tabellone con gli incroci sino alla finale. In caso di superamento del turno, i rossazzurri sfideranno in semifinale la vincente di Vicenza-Padova. Andata in casa mercoledì 28 maggio, ritorno in trasferta domenica 2 giugno.

La finale si giocherà mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno. Eventuale andata in casa per il Catania. Nella final four (semifinali e finali) non ci sono più teste di serie: in caso di parità al termine della gara di ritorno sono previsti supplementari ed eventuali rigori.