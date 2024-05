Catania-Avellino, corsa al biglietto

Il Catania torna a giocare in casa per i playoff e scatta già la corsa al nuovo sold out, di fatto assicurato. Per la sfida con l’Avellino, valida per l’andata del secondo turno della fase nazionale playoff e in programma martedì 21 maggio alle 20.30 al Massimino, dalle 16 di oggi sono scattati la vendita libera e, in contemporanea, il diritto di prelazione, esercitabile dagli abbonati sino alle 15 di lunedì.

I prezzi sono gli stessi di quelli della gara con l’Atalanta U23 (foto Catania Fc Facebook): curve 14 euro, tribuna B 25, tribuna A 35, tribuna elite 60.

In seguito alle determinazioni del GOS, comunicate oggi dalla questura di Catania, tutti i titoli d’accesso allo stadio saranno incedibili. Gli abbonati che eserciteranno il diritto di prelazione potranno acquistare il biglietto online e nelle ricevitorie autorizzate. La vendita libera potrà essere effettuata esclusivamente nelle ricevitorie di Catania autorizzate (non online) e sarà rivolta solo ai residenti in Catania e provincia, previa esibizione di documento di identità. La vendita nel settore ospiti non è stata avviata in attesa delle indicazioni dell’autorità competente.

Anche contro l’Avellino, le porte del Massimino verranno aperte in anticipo per favorire l’afflusso di pubblico. Il Catania comunicherà orari e modalità tra lunedì e martedì mattina.