Fuga da film sulle strade di Catania

CATANIA – La polizia di Catania lo scorso 1° maggio ha arrestato due minorenni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I due giovani, a bordo di uno scooter, non hanno rispettato l’alt dei poliziotti dandosi alla fuga: è iniziato un inseguimento lungo viale Kennedy, in zona Playa. Nel contempo, gli agenti hanno informato i colleghi impegnati negli altri posti di controllo.

Ad un nuovo alt intimato dalla polizia, il conducente dello scooter in fuga anziché fermarsi ha travolto un agente, facendolo cadere a terra, provocandogli quindi delle ferite. L’inseguimento è proseguito per le vie della città fino a quando l’elicottero della polizia è riuscito a individuare il mezzo in fuga mediante una sofisticata telecamera di bordo, documentando tutte le fasi della fuga, così da fornire precise indicazioni a tutti gli equipaggi che nel contempo arrivavano per bloccare i giovani.

Giunti vicino alla via Ammiraglio Caracciolo, i due giovani sono stati costretti a fermarsi. Dagli accertamenti effettuati lo scooter non è risultato oggetto di furto, ma privo di copertura assicurativa e di revisione periodica, ragione per cui i due minori erano fuggiti. Il conducente è risultato privo di patente in quanto mai conseguita. Per questi motivi sono state elevate sanzioni per circa 6.000 euro. Il poliziotto travolto durante la fuga è stato subito soccorso dal 118: è fuori pericolo, per cui dopo un periodo di riposo potrà riprendere il servizio operativo.