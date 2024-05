Porte aperte al Massimino per i tifosi rossazzurri. Il club etneo, nel delicato momento di preparazione in vista degli spareggi per i playoff, permetterà l’accesso allo stadio in occasione dell’allenamento in programma giovedì 9 maggio con inizio alle 17. Sarà consentito l’ingresso libero alla tribuna B fino al raggiungimento della capienza omologata del settore. Porte aperte dalle 16.30.