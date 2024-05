Fermato in viale Africa capitan carcassa

CATANIA – In viale Africa la polizia di Catania ha sottoposto a controlli due mezzi che trasportavano all’interno dei loro cassoni rifiuti ferrosi e carcasse d’auto bruciate. Tutto avveniva senza il possesso dei Formulari di identificazione dei rifiuti, documentazione indispensabile per la loro tracciabilità e per il corretto conferimento in discarica. Motivo per il quale i due trasportatori sono stati multati con un verbale di 3.200 euro ciascuno e indagati. I veicoli utilizzati per il trasporto illecito sono stati posti sotto sequestro preventivo.

I controlli sono poi continuati in viale Odorico da Pordenone, dove le pattuglie hanno individuato un motocarro che trasportava circa 1.200 kg di rifiuti edili. Il conducente, un catanese di 43 anni, non aveva mai conseguito la patente, guidava un veicolo senza copertura assicurativa e privo di revisione – peraltro intestato a persona defunta – e trasportava materiale di risulta proveniente da demolizioni senza formulario di identificazione. Anche lui è stato denunciato e dovrà pagare multe per 9.300 euro.