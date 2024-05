CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta di notte in via Capo Passero, vicino a uno stabile dove notoriamente vengono spacciate sostanze stupefacenti. Gli agenti, individuata una porta aperta che consentiva l’accesso, sono entrati per un controllo, insospettiti da un notevole movimento di giovani che alla vista della volante si sono poi dati alla fuga. Poco dopo l’ingresso dei poliziotti è arrivato un ragazzo che alla vista degli agenti, non avendo più vie di fuga, ha tentato di nascondere due involucri. Dentro c’era cocaina e il giovane aveva anche con sé 645. E’ stato quindi arrestato.