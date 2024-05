Evade dai domiciliari: bloccato con due coltelli

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Militello in Val di Catania hanno arrestato e condotto in carcere un 19enne per evasione dagli arresti domiciliari, reato per il quale aveva già dei precedenti, e porto abusivo di armi. Ieri una parente se l’è trovato in casa propria, il giovane le ha chiesto di procurargli della marijuana. La donna ha chiamato impaurita i carabinieri, ma al loro arrivo il 19enne aveva già tagliato la corda. Sono così scattate le ricerche e alla fine, dopo circa un’ora, i carabinieri lo hanno scovato in un terreno incolto nei pressi di via Cavour. Aveva due coltelli a serramanico, uno nella tasca dei pantaloni e l’altro in un marsupio. Il 19enne è stato associato al carcere di Caltagirone.