Consegnava confezioni di dolci riempite con l’hashish

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 23enne di Gravina di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono stati attirati da una berlina di grossa cilindrata guidata da un giovane che, dopo aver parcheggiato lungo una traversa di via Etnea alta, si è avviato verso l’ingresso di un condominio con una busta in mano. Non appena i carabinieri gli si sono avvicinati, lui ha lanciato in strada la busta che aveva in mano e ha cominciato a correre nel cortile condominiale. I due carabinieri, recuperata la busta, si sono messi sulle sue tracce e lo hanno bloccato dopo pochi metri. Il giovane ha tentato maldestramente di giustificarsi dicendo che doveva consegnare dei dolciumi a un amico. Quando i militari hanno aperto la busta hanno trovato sì delle confezioni di dolci, ma riempite con hashish, per un peso di più di un chilo. La droga era stata già suddivisa in dosi, alcune come fossero gelati, altre biscotti. Lo spacciatore è stato arrestato e posto ai domiciliari.