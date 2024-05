NAPOLI – Un operaio ventenne è morto in un incidente in un cantiere della metropolitana di Napoli, zona Capodichino. Altri due sono in prognosi riservata. Sarebbe stato l’impatto di un carrello fuori controllo a provocare la tragedia avvenuta in una galleria altezza imbocco Poggioreale. Un operaio di 54 anni ha riportato un trauma cranico ed è incosciente; l’altro ferito è un 59enne, ora sotto shock, che ha riportato una contusione a un gamba ed è al Cardarelli in codice rosso.