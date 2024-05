Chirurgo catanese dal papa: “Lavorerò gratis in Africa”

Giovanni Giorgio Battaglia, direttore del Centro regionale trapianti Sicilia e dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, è stato ricevuto questa mattina in udienza da papa Francesco. Medico chirurgo specializzato in nefrologia, ha presentato al Santo padre un progetto rivolto ai più bisognosi e in particolare ai pazienti nefrologici del Madagascar, dove Battaglia andrà dal prossimo 3 giugno.

“È stata per me una grande emozione poter salutare il pontefice e affidare a lui la missione umanitaria che intendo svolgere con la mia equipe in uno dei Paesi africani più poveri – ha dichiarato il chirurgo -. Le condizioni in cui versa la sanità locale, unita alla scarsa disponibilità di materiale sanitario, non permette ai pazienti di alcuni Paesi africani di curarsi adeguatamente. Per questo motivo mi recherò in Madagascar dove, accompagnato dallo staff che mi affianca anche in Italia, terrò delle visite gratuite per coloro che soffrono di patologie dell’apparato urinario, mediante screening ecografici e prescrizione di cure mediche”. Qualora i pazienti visitati da Battaglia dovessero necessitare di trapianto renale, l’intervento verrà programmato in accordo con il ministero degli Affari esteri ed eseguito in una struttura ospedaliera italiana, dove i pazienti potranno svolgere anche la riabilitazione post-intervento.