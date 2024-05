Chiusa gastropescheria abusiva nel Catanese

SAN PIETRO CLARENZA (CATANIA) – Controlli congiunti dei carabinieri di Camporotondo Etneo e del Nas di Catania negli esercizi commerciali di San Pietro Clarenza. Una pescheria che produceva anche ‘preparati’ da asporto è stata sanzionata e chiusa. I carabinieri, dopo aver effettuato l’ispezione igienico sanitaria dei locali, hanno rilevato che il titolare, un pescivendolo 57enne di Acireale, non aveva mai ottenuto la prevista registrazione sanitaria, indispensabile per chiunque operi in una attività commerciale con sostanze alimentari, sia che le prepari, semplicemente manipolandole, sia che le confezioni, sia che si limiti a consegnare prodotti preconfezionati. L’esercizio commerciale era, perciò, abusivo. Per il titolare è scattata una multa di 3.000 euro.