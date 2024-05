Catania: chi parte e chi torna

Cantiere aperto per la prossima stagione. Mentre i playoff di Serie C proseguono, il Catania si mette al lavoro per programmare il campionato 2024-2025, nel quale è chiamato ad assumere quel ruolo da protagonista che quest’anno non è riuscito a guadagnarsi.

In attesa che vengano chiusi i giochi per i primi due tasselli, quelli riguardanti direttore sportivo e allenatore, il punto di partenza per ciò che concerne la squadra non può che essere rappresentato dai giocatori sotto contratto per la prossima stagione, inclusi i 6 rientri dai prestiti (Maffei, Ladinetti, Zanellato, De Luca, Bocic, Popovic).

Cinque vincoli sono in scadenza il 30 giugno prossimo: Albertoni, Mazzotta e Ndoj (il rinnovo automatico con l’ex Brescia scattava solo in caso di promozione) salutano per fine contratto; Haveri e Cicerelli rientrano ai club di appartenenza per fine prestito, anche se in quest’ultimo caso, quello riguardante l’esterno d’attacco, si valuta un nuovo accordo con la Lazio, società proprietaria del cartellino.

Restano 28 elementi. Ecco nel dettaglio gli uomini tesserati per il Catania, da confermare o da collocare sul mercato estivo.

Portieri (2): Bethers, Furlan.

Difensori (10): Bouah, Castellini, Celli, Curado, Kontek, Maffei, Monaco, Quaini, Rapisarda, Silvestri.

Centrocampisti (7): Ladinetti, Peralta, Sturaro, Tello, Welbeck, Zammarini, Zanellato.

Attaccanti (9): Bocic, Chiarella, Chiricò, Cianci, Costantino, De Luca, Di Carmine, Marsura, Popovic.

Ogni decisione sui singoli giocatori verrà presa dopo la scelta di ds e allenatore. Intanto la società è al lavoro per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato entro il termine del 4 giugno e delineare i progetti stagionali per il settore giovanile, a cominciare dalla Primavera, beffardamente superata dall’Ancona (1-2 e 0-0) nelle finali dei playoff dopo aver dominato il campionato. I ragazzi allenati da Biagianti, primi nella graduatoria dei ripescaggi, verranno comunque ammessi in Primavera 3, conquistando quella promozione che hanno meritato sul campo nell’arco dell’intera annata.