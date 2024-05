Catania, ecco Faggiano

Il Catania accelera e compie la prima mossa ufficiale per la prossima stagione. Come ampiamente annunciato, il nuovo direttore sportivo rossazzurro è Daniele Faggiano, che ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva (foto Catania Fc Facebook). La società etnea presenterà ufficialmente il nuovo direttore sportivo nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta durante la prossima settimana.

Nato a Copertino, in Puglia, 46 anni fa, Faggiano può vantare una lunga carriera dirigenziale avviata in C2, appena venticinquenne, nel Noicattaro. Legato a Giorgio Perinetti con il quale comincia a collaborare a Bari come capo degli osservatori (una delle sue prime scoperte fu il bomber Ciccio Caputo, 205 gare e 69 reti in A, quest’anno in forza all’Empoli), gli succede a Siena nel 2011 come direttore sportivo per poi andare, nel 2012, a Trapani, dove vive una delle esperienze più significative della sua carriera portando in un quadriennio i granata dalla C al terzo posto in B con finale dei playoff promozione per la Serie A persa contro il Pescara nel 2016-2017.

Dopo sei mesi a Palermo in A, chiusisi dopo l’esonero di Roberto De Zerbi, Faggiano passa al Parma, altra tappa chiave. Con i ducali centra il doppio salto dalla C alla A restando per altre due stagioni nella massima serie. Meno fortunate le ultime due esperienze genovesi, prima con il Genoa, dove resta pochi mesi per divergenze con il presidente Preziosi, e poi con la Sampdoria, club dal quale si separa nel giugno 2023 dopo la retrocessione in B dei blucerchiati.