CATANIA – Sabato 4 e domenica 5 maggio il PalaCatania ospiterà le gare della quarta tappa del Circuito nazionale “Inline” e del Campionato interregionale “Rollart Quad” di pattinaggio, organizzate dalla Winner Battiati con il patrocinio del Comune. Alla presentazione sono intervenuti Jenny Calogero, presidente del sodalizio etneo, Bruno Tarasconi, responsabile Area tecnica della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr), e Laura Lombardo, consigliere nazionale federale, nonché Enzo Falzone, vicepresidente vicario Coni Sicilia. La presidente Calogero ha rivolto un ringraziamento ai presidenti nazionale e regionale, rispettivamente Sabatino Aracu e Massimiliano Trovato; tra l’altro, le gare della specialità “Rollart Quad” sono organizzate in collaborazione con il comitato regionale siciliano della Fisr.

Un supporto rilevante viene fornito dai tecnici Alessandro Calogero, Serena Spartà e Giuseppe Platania, allenatori di provata capacità assieme alla stessa presidente Jenny Calogero. Un centinaio i partecipanti alle due competizioni, tra questi Sofia Ciacia, campionessa del mondo juniores nel 2022 e medaglia di bronzo nel 2023, e Giorgia Panebianco, vice campionessa Italiana per due anni consecutivi in ambito giovanile. “È un onore che la quarta tappa del Circuito nazionale – ha dichiarato Jenny Calogero – sia presente per la prima volta al Sud e che, in particolare, l’organizzazione sia stata affidata alla nostra società, la Winner Battiati. Si tratta di un evento unico – ha concluso la presidente del sodalizio etneo – che accoglierà atleti della disciplina “Inline” provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di otto società”. La tappa catanese fa seguito a quelle di Savona, Roma e Montesilvano (PE) e precede le ultime due, in programma a Pieris (GO) e Brescia.