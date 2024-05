La rapina a Catania finisce nel sangue

Rapina in centro con un ferito nel primo pomeriggio a Catania. Intorno alle 15 del pomeriggio, in chiusura di attività lavorativa, un rapinatore si è presentato alla porta di una casa del pesce di via Caronda minacciando il titolare per farsi consegnare l’incasso di giornata.

Il commerciante 53enne pare che abbia reagito cercando di disarmare il malvivente. Nella colluttazione l’uomo è rimasto ferito. Il rapinatore lo ha colpito più volte con un coltello, ferendolo in diverse zone del corpo: alla spalla, alla gamba e all’avanbraccio. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo all’ospedale Cannizzaro, dove è giunto in codice giallo, e i carabinieri per le indagini del caso. Il malvivente è riuscito a fuggire.