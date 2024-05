CATANIA – Nuovo appuntamento domenica prossima a Catania con Lungomare Fest, per il quale è prevista chiusura al traffico dalle 10 alle 19 tra piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Tra le attrazioni previste un piccolo villaggio olimpico dove si potranno esibire adulti e bambini. In piazza del Tricolore sosterà l’auto-books per la promozione e lo scambio dei libri, mentre nell’autoemoteca sarà possibile fare screening gratuiti e donare sangue. Organizzata anche una “Festa delle famiglie” con spettacolo di marionette, letture, racconti e laboratori. Confermate le “casette” con gli ormai tradizionali mercatini dell’artigianato, presenti anche stand di decoupage e una postazione “Libroterapia”. Dalle 11.30 alle 13 balli swing.

Previsto il divieto di transito (esclusi i residenti) in viale Alcide De Gasperi, da piazza Sant’Agata al Rotolo a via Guerrera e nelle vie Plutone, Spina, Borgetti e Aldebaran. Proprio per favorire il deflusso da via Principe Nicola verso tutte le direzioni, l’assessorato alla mobilità ha inoltre disposto l’interdizione al traffico del tratto di via Duca degli Abruzzi da piazza Santa Maria della Guardia all’incrocio con via Principe Nicola con il semaforo lampeggiante, per imboccare via Giacomo Leopardi e le altre direzioni di marcia. L’amministrazione comunale, infine, raccomanda ai cittadini di recarsi al Lungomare Fest utilizzando i mezzi pubblici.