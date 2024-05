CATANIA – Aveva scelto un bar dell’aeroporto etneo per mettere a segno i suoi colpi un 39 enne catanese pregiudicato, che l’altro giorno non è però sfuggito ai carabinieri. La scorsa mattina verso le 9.30 nel terminal degli arrivi lo hanno visto all’opera seduto ai tavolini del locale, intento a rovistare con atteggiamento guardingo all’interno di uno zaino marrone, che subito dopo ha portato via. I militari lo hanno bloccato: in evidente stato di agitazione il ladruncolo ha gettato lo zaino per terra, negando fosse suo, quindi ha cominciato a inveire, cercando anche uno scontro fisico, ma è stato subito placato e arrestato. Lo zaino apparteneva a un bolognese che era in vacanza nell’isola.