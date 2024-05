Avanti Vicenza, Carrarese e Benevento

Saranno Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento le semifinali dei playoff promozione di Serie C. Il Vicenza si conferma la squadra forse più in forma di tutte e dopo aver battuto il Padova in casa si ripete in trasferta espugnando l’Euganeo per 1-0 con un preciso sinistro dal limite di Della Morte al 40′. I padroni di casa, che a metà del primo tempo avevano colpito un palo con Bortolussi, non riescono a reagire impegnando il portiere avversario Confente, ex Catania, solo nel finale con un tocco ravvicinato di De Col.

Partita scoppiettante tra Carrarese e Juventus Next Gen. Finisce 2-2 dopo l’uno pari dell’andata con i toscani promossi in quanto testa di serie. La squadra di Calabro la sblocca subito con uno spunto in area di Palmieri, ma Sekulov al 20′ ristabilisce l’equilibrio con un bel destro. Giannetti poco prima dell’ora di gioco rimanda avanti i suoi sfruttando un’imbeccata di Schiavi, ma i bianconeri non mollano e replicano ancora con Cerri, servito da Hasa. La Juventus insiste e fa tremare i locali nel finale senza però trovare la rete della qualificazione.

Avanti anche il Benevento, che fa 0-0 sul campo della Torres capitalizzando la vittoria di misura dell’andata. Due reti annullate ai sassaresi, un paio di buoni interventi del portiere Paleari e l’imprecisione dei locali in alcuni frangenti premiano la squadra di Auteri. Un rosso per parte: Zecca tra i padroni di casa (29′ st) e Bolsius tra gli ospiti (38′ st).