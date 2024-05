Enna, altri 10 comuni della provincia e la frazione di San Giorgio sono nuovamente senz’acqua. Siciliacque spa ha comunicato ad Acquaenna una nuova interruzione dopo una rottura che si sarebbe verificata ieri sera in contrada Lavatoio, ad Agira. L’erogazione, secondo Acquaenna , dovrebbe essere ripristinata domani. La scorsa settimana il capoluogo è rimasto a secco per 5 giorni e in qualche quartiere anche per 7 giorni.