A tutte le auto: mega rissa in viale Libertà

CATANIA – A tarda notte la polizia e i carabinieri di Catania è intervenuta in viale Libertà, dove un cittadino aveva segnalato una rissa che coinvolgeva numerose persone, verosimilmente extracomunitarie. Sono arrivate più gazzelle e una volante e i partecipanti alla zuffa si sono dispersi. Poche ore prima la polizia ha sorpreso un parcheggiatore di 39 anni in via Dusmet, che è stato denunciato per la violazione del Dacur a cui era stato già sottoposto e che prevedeva proprio il divieto di accedere alla zona in cui invece è stato beccato. Infine sono scattate multe per complessivi 810 euro nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato irregolarmente la propria auto davanti al Castello Ursino.