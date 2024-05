Disperso l’elicottero col presidente dell’Iran

Atterraggio di emergenza per l’elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi con il suo entourage. A bordo il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. Il mezzo era diretto alla città di Tabriz, quando è stato colto dalle cattive condizioni del meteo sopra una foresta. Raisi era stato in Azerbaigian domenica mattina per inaugurare una diga con il presidente azero Ilham Aliyev. I soccorritori stavano tentando di raggiungere il posto, ma sono stati ostacolati dal tempo avverso, compresa la nebbia. Circa 20 le squadre inviate per cercare l’elicottero.