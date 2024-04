Zorro irrompe nella gara ciclistica

SOLARINO (SIRACUSA) – I carabinieri di Solarino hanno denunciato un 28enne, un 41enne e un 69enne. Lo scorso 25 aprile, durante le fasi finali di una gara ciclistica, tra lo stupore degli atleti in gara e del pubblico, il cavallo Zorro condotto dal 28enne è improvvisamente apparso da una delle vie laterali occupando il percorso di gara. Il cavallo era ‘scortato’ da un motorino con a bordo il 41enne e il 69enne, quest’ultimo proprietario del cavallo.

Il fantino, lanciato al galoppo il cavallo verso l’arrivo, per circa 500 metri, ha dovuto faticare per distanziarsi dai ciclisti in gara che nel frattempo erano arrivati in volata. Tagliato il traguardo in piazza Plebiscito, i tre si sono allontanati e, pensando di averla fatta franca, sono tornati a casa. I carabinieri li hanno identificati e denunciati. Il ‘siparietto’ offerto dai tre non è stato gradito né dagli spettatori, che li hanno fischiati, né dagli utenti dei social, dove sono reperibili più video dell’irruzione del cavallo (video profilo Facebook Gian Paolo Montineri).